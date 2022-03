Meloni e i rapporti con Putin, la smentita: “mai citato nel mio libro”

10 Marzo 2022 13:29

“Non ho alcuna vicinanza alla figura di Putin, ma questo non mi impedisce di considerare la Russia sul piano valoriale parte dell’Europa”, afferma in un’intervista Meloni

La critica rivolta a Giorgia Meloni per aver definito Vladimir Putin un baluardo dei valori cristiani “è un esempio di idiozia di certo giornalismo” perché nel libro “Putin non è mai citato”. Lo ha affermato la leader di Fratelli d’Italia intervistata dal Corriere Tv, spiegando che la sua riflessione si riferiva alla Russia non al suo presidente: “non considero la Russia Putin, non ho alcuna vicinanza alla figura di Putin, ma questo non mi impedisce di considerare la Russia sul piano valoriale parte dell’Europa. Dostojevski non può essere non considerato parte della cultura europea”. E poi cita il passaggio “incriminato” del suo libro in cui “c’è scritto che la Russia difende l’identità cristiana contro il terrorismo islamico, e nella frase successiva: ‘Deve farlo in pace con le nazioni vicine e gli Stati europei confinanti devono poter guardare al futuro con serenità senza veder tornare l’aggressiva politica imperialista dell’orso russo'”.