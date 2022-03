Basket, Mastria Espresso Catanzaro non sbaglia: battuta Gela 85-72

7 Marzo 2022 12:23

Successo interno per la Mastria Espresso contro Gela: commento e tabellino della sfida

Quarto successo consecutivo per la Mastria Espresso che non si ferma e anche nella sfida contro Gela fa valere nel migliore dei modi il fattore casa e conquista un posto ai playoff. Battuti i siciliani del Melfa’s che, nonostante un roster ridoto causa infortuni, non vogliono in alcun modo accettare il ruolo di “sparring partner” di serata creando più di qualche difficoltà ai padroni di casa salvo poi cedere sotto i colpi di una determinatissima Academy. Impossibile non sottolineare le super prestazioni del top scorer giallorosso Fall (27 pt) che valorizza la sua gara con anche 17 rimbalzi, del nuovo beniamino Casale (14 pt) che da quando è in Calabria sta facendo innamorare i tifosi catanzaresi con la sua tecnica e il suo atletismo di categoria superiore e la grandissima serata di Marco Mastria (18 pt) che in uno dei match più importanti della stagione sfoggia la sua migliore prestazione annuale caratterizzata da grande intensità per tutti i quaranta minuti e freddezza glaciale nel finale quando con i suoi canestri allontana definitivamente Gela e regala alla Academy altri 2 punti fondamentali.

Primo quarto a due facce per la squadra di casa che parte fortissimo portandosi sul +10 dopo pochi minuti per poi farsi agganciare e concludere la prima frazione sul 19 pari. Fase centrale della gara con la Mastria che prova a scappare ma che non riesce mai a chiudere la sfida e con i siciliani che rimangono intorno alla doppia cifra di distacco aspettando il momento giusto per ricucire. Oltre ai già citati Fall, Casale e Mastria danno il loro contributo Rotundo (12 pt) e capitan Procopio (11 pt) chiamati a sopperire all’assenza di Jack Sereni presente in panchina ma non arruolabile da Coach Di Martino. L’allenatore giallorosso allunga il più possibile le rotazioni ma quando, nell’ultimo quarto gli ospiti impattano nuovamente la gara, rimette in campo i suoi senior che, insieme all’under Mastria, distaccano, questa volta definitivamente, i viaggianti con il punteggio finale che recita 85-72 per Catanzaro. Successo importantissimo quello ottenuto al PalaPulerà dall’Academy che mette altri due punti tra se e Gela e conquista, di fatto, un posto nei prossimi playoff di questa C Gold raggiungendo così un risultato che rende orgogliosa la società e che ben rappresenta la serietà e la crescita di un gruppo che valorizza i talenti della nostra città. Prossimo impegno domenica 13 sul campo della capolista Palermo.

Mastria Espresso Academy vs Melfa’s Gela 85-72 (19-19 / 39-35 / 58-47)

Mastria Espresso Academy: Corapi R., Procopio 11, Casale 14, Rotundo 12, Corapi M., Fall 27, Rotella, Agosto, Sereni, Shvets 2, Mastria 18, Mavric 1.

Melfa’s Gela: Tinto, Milekic 13, Vancheri 2, Moricca 9, Tuccio, Caiola E., Mirnic 10, Capobianco, Caiola G. 28, Bajc 10.