Marina di San Lorenzo e Roghudi insieme per la pace in Ucraina: raccolta di beni di prima necessità per assistere i profughi

E’ partita anche a San Lorenzo la “gara di solidarietà” per aiutare il popolo ucraino con la raccolta di beni di prima necessità per assistere i profughi che in questi giorni stanno cercando di abbandonare il proprio paese spesso e volentieri sprovvisti di qualsiasi cosa.

Il pensiero di Don Giovanni va subito alle famiglie, alle madri e ai bambini innocenti che in questi giorni stanno soffrendo sotto le bombe e si affida a una riflessione sulla pace: “Parlare della pace non è mai facile. È forse uno degli argomenti più difficili perché è così difficile raggiungerla che sembra quasi un’utopia. Come ha mostrato Gesù nella sua vita, la sola percezione della presenza del Padre nel mondo a fianco dell’uomo, mostra al mondo la vera pace. Perché la pace è cosa ben diversa dall’assenza di guerre. Per questo motivo – continua don Giovanni Zampaglione – le comunità di Roghudi e Marina di San Lorenzo si ritroveranno il mercoledì delle ceneri a pregare per la pace e chiedere a Maria Ss.Regina della pace di preservare il mondo dalla follia della guerra. Infine lancia tramite i social l’invito ai fedeli a “pregare affinchè scoppi la pace”.