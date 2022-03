19 Marzo 2022 17:18

Guerra in Ucraina: prosegue l’offensiva russo in terra ucraina. Oggi Armenia e Bulgaria manifestazione in favore di Putin

Mentre prosegue l’offensiva russa con bombardamenti a tappeto in numerose città e gli scontri con l’esercito dell’Ucraina, nella giornata di oggi in Armenia e Bulgaria, in molti hanno manifestazione per Putin e la Russia contro la Nato. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.