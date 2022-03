Siria, bagno di folla studentesco pro-Russia: “contrari a politiche statunitensi e occidentali, mettono a repentaglio sicurezza e stabilità”

15 Marzo 2022 13:42

Gli studenti e i professori dell’Università di Aleppo sono scesi in piazza per manifestare solidarietà nei confronti del popolo russo

Studenti e professori dell’Università di Aleppo, in Siria, hanno partecipato nei giorni scorsi ad un raduno di solidarietà a favore della Russia. A riportare la notizia è l’agenzia stampa SANA. L’evento molto partecipato si è tenuto all’esterno della Facoltà di Medicina. I presenti hanno espresso la loro vicinanza al popolo e al leader Vladimir Putin: “La Russia è un paese amante delle pace, come noi sono contrari alle politiche di interferenza negli affari esteri perseguite dagli Stati Uniti e dai paesi occidentali. Sono volte a minarne la sicurezza e la stabilità”. “La Russia si oppone agli schemi che mirano a diffondere il nazismo e il terrorismo nel mondo. Il mondo intero dovrebbe sapere che la Russia ha sostenuto con forza le giuste cause delle persone e ha affrontato le politiche ostili americane”, afferma un altro partecipante.