Mafia: sequestri per oltre 2,5 milioni a Catania, sigilli anche per casa discografica

25 Marzo 2022 06:44

Il provvedimento di sequestro riguarda anche la casa discografica “Q Factor Records sas”

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno proceduto al sequestro di beni per oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di Giovanni Comis, ritenuto esponente di spicco del gruppo del rione Picanello della famiglia Santapaola-Ercolano di Cosa Nostra.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale in applicazione del codice antimafia su richiesta della Dda etnea, riguarda anche la casa discografica “Q Factor Records sas“, intestata ad uno dei figli del boss e utilizzata da noti cantanti neomelodici.

Sigilli anche per 12 unità immobiliari in fase di completamento in una zona centrale di Catania.

Comis, destinatario di più condanne anche irrevocabili per associazione mafiosa, è detenuto dallo scorso ottobre per trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, reati che, secondo la Procura distrettuale, avrebbe commesso per preservare il proprio patrimonio.