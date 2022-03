Green Pass, M5S insiste: “è il momento di rimodularlo come richiesto da Conte, la situazione è migliorata”

9 Marzo 2022 13:59

Nota congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in merito alla rimodulazione del Green Pass

“L’annuncio da parte del sottosegretario alla Salute Andrea Costa del varo di un cronoprogramma da parte del Governo che delinei un allentamento delle misure di contenimento del Covid è un segnale positivo che va nella direzione da noi indicata. Come chiesto dal presidente Conte, ora è il momento di rimodulare il Green Pass partendo dai luoghi di lavoro, prendendo atto che la situazione epidemiologica è migliorata, così come è calata la pressione su reparti e terapie intensive”. E’ quanto si legge in una nota congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato e Affari sociali della Camera. “Le misure contro il Covid – proseguono – si sono rivelate efficaci e hanno permesso al Paese di superare la nuova ondata senza ulteriori chiusure. La fine dello stato di emergenza non si traduce nella fine del Covid-19, i contagi in questo momento sono di nuovo in aumento ma, grazie alle misure adottate e ai vaccini, non si traducono in nuove ospedalizzazioni. E’ giusto iniziare a valutare le misure in base a questa nuova situazione e andare verso un graduale ritorno alla normalità”, concludono.