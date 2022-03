M5S, Conte: “pronto a lasciare se voto su di me sarà risicato”. E conferma il “no” all’aumento delle spese militari

26 Marzo 2022 13:08

Il voto online è necessario perché il tribunale di Napoli poche settimane fa è intervenuto per sospendere la nomina del leader: gli elettori del Movimento 5 Stelle indicheranno anche per l’elezione di un componente del Comitato di Garanzia

Ha parlato agli elettori del Movimento 5 Stelle, definendolo “un momento decisivo per tutta la nostra comunità”. Tramite le proprie pagine social, Giuseppe Conte si è rivolto ai grillini sono chiamati a ratificare il voto sul presidente. Per domenica e lunedì è stata convocata l’assemblea degli iscritti per la consultazione in rete sulla rielezione di Conte. Si vota dalle 8 del 27 marzo 2022 alle ore 22:00 del 28 marzo. Gli iscritti voteranno anche per l’elezione di un componente del Comitato di Garanzia: Jacopo Berti e Laura Bottici sono i candidati per sostituire Luigi Di Maio.

“Questi non sono stati mesi facili, stiamo dando vita a un Movimento 5 stelle che si rinnova, che non perde i suoi valori, cresce, si evolve, persegue obiettivi coraggiosi per migliorare la qualità di vita delle persone, garantire diritti sociali troppo spesso calpestati. È un cambiamento, dobbiamo dircelo con sincerità, che ha incontrato anche al nostro interno delle resistenze, ha prodotto alcuni malumori e distinguo”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, nel suo video. “Questo ha offerto anche all’esterno un’immagine di un M5s diviso, litigioso, contradditorio, invece che quella di un Movimento che rema tutto unito nella stessa direzione. Questo – ha continuato l’ex premier – ha richiesto fin qui una dose aggiuntiva di pazienza, ora però non possiamo più permetterci questa debolezza: le sfide che ci attengono ci impongono di essere compatti, uniti. Io non posso, per rispetto di tutti quelli che credono in questo progetto, accettare che ci sia chi rema contro le nostre battaglie, la nostra azione politica. Non posso consentire che di fronte agli sforzi di molti, di un’intera comunità, ci sia al nostro interno chi lavora per interessi propri”.

Conte, nel video, dice inoltre di voler essere il presidente di un M5S “che dice no all’aumento massiccio delle spese militari a carico del bilancio dello Stato soprattutto in un momento del genere”. Però sottolinea: “se il voto su di me sarà risicato, io sono pronto a lasciare. Non cerco il 50,1%. In questo momento al Movimento serve un leader forte e con una larga preferenza”.