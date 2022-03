Guerra Ucraina, Lukashenko: “missione di pace NATO darà inizio a Terza Guerra Mondiale”

24 Marzo 2022 15:54

Alexander Lukashenko punta il dito contro la Polonia: secondo il presidente della Bielorussia, la missione di pace proposta dai polacchi darebbe inizio alla Terza Guerra Mondiale

Nei giorni scorsi la Polonia ha lanciato una proposta sul tavolo delle pianificazioni relative alla guerra in Ucraina: la NATO potrebbe dare inizio a una missione di peacekeeping in Ucraina, entrando militarmente nel confine ucraino per ristabilire e garantire la pace. Con la stessa “etichetta” la Russia è entrata nel Donbass, dando inizio alle operazioni che poi hanno portato alla guerra. Secondo Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia, se la Nato darà ascolto a quei “pazzi dei polacchi” si “scatenerà la Terza Guerra Mondiale“. Il leader bielorusso lo ha dichiarato all’agenzia bielorussa “Belta”, sottolineando che la situazione attuale è “molto grave e molto tesa“.