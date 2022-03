“L’Ue sostiene l’indipendenza ucraina”: i Premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia incontrano Zelensky a Kiev

15 Marzo 2022 12:48

L’obiettivo è anche quello di “presentare un ampio pacchetto di sostegno all’Ucraina e agli ucraini” nel conflitto generato dall’invasione russa

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il vice primo ministro, presidente del Comitato per la sicurezza e la difesa nazionale, Jarosław Kaczyński, insieme al presidente ceco Petr Fiala e al primo ministro sloveno Janez Janša, si sono recati oggi a Kiev come rappresentanti del Consiglio europeo per incontrare il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky e il primo ministro dell’Ucraina Denis Shmyhal.

La visita è organizzata in consultazione con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo scopo della visita è “confermare l’inequivocabile sostegno dell’intera Unione Europea alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina”. L’obiettivo è anche quello di “presentare un ampio pacchetto di sostegno all’Ucraina e agli ucraini”. La comunità internazionale è stata informata della visita da organizzazioni internazionali, tra cui l’ONU.