L’Ucraina non entrerà nella NATO, ma pone la condizione di entrare nell’UE: la Russia non si oppone

29 Marzo 2022 17:56

L’Ucraina è disposta a rinunciare all’adesione alla NATO, ma ritiene insindacabile l’ingresso nell’UE: dalla Russia non ci sarà alcuna opposizione al riguardo

La prima parte dei negoziati andati in scena quest’oggi a Istanbul, in attesa della conclusione effettiva che si terrà nella giornata di domani, è stata piuttosto fruttuosa. Rispetto agli incontri passati, nei quali si è assistito a un muro contro muro, questa volta le delegazioni di Russia e Ucraina si sono avvicinate su diversi punti. Secondo quanto riporta la Tass, l’Ucraina avrebbe ormai abbandonato l’idea di entrare nella NATO, una delle cause scatenanti la guerra, ma ritiene insindacabile la sua candidatura per entrare nell’Unione Europea. Il negoziatore russo Vladimir Medinsky ha fatto sapere che la Russia non ha alcuna obiezione al riguardo: “le proposte di Kiev implicano che da parte sua, la Federazione Russa non ha obiezioni al desiderio dell’Ucraina di entrare nell’Unione Europea“.