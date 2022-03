Lopalco: “l’addio al Green Pass è un regalo ai no vax, è come avergli detto che hanno fatto bene”

28 Marzo 2022 14:03

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco si è detto contrario all’eliminazione del certificato verde, da lui considerato un regalo a coloro che hanno deciso di non vaccinarsi

“L’addio al Green Pass rafforzato è un regalo ai no vax. Il fatto di abolirlo da un giorno all’altro, il fatto di dire che si può tornare a lavorare significa, come messaggio comunicativo: ‘abbiamo scherzato. Avete fatto bene a resistere'”. Lo ha detto, all’Adnkronos Salute, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento.“Le persone che non volevano vaccinarsi – continua – piuttosto che fare il vaccino, come ha fatto il 90% del Paese, hanno trovato scuse, hanno perso tempo, hanno presentato certificati, hanno presentato ricorsi… hanno perso tempo in attesa di ciò che poi è arrivato, la ‘sanatoria’. E’ un favore che si è fatto oltre che ai no vax anche alle parti politiche che strizzano l’occhio a queste persone”.