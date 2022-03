Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock era preparato? I dettagli che tradiscono l’attore | VIDEO

28 Marzo 2022 18:55

Lo schiaffo tirato da Will Smith a Chris Rock durante la Notte degli Oscar 2022 era vero o si trattava di una gag studiata a tavolino? In molti hanno evidenziato alcuni dettagli che smaschererebbero la volontà le reali intenzioni dell’attore americano

Will Smith è stato il protagonista della Notte degli Oscar 2022, non solo per la statuetta ricevuta. L’attore americano, premiato come Miglior attore protagonista per “Una famiglia vincente – King Richard“, film nel quale interpreta il padre delle tenniste Serena e Venus Williams, è diventato virale a causa dello schiaffo tirato sul palco a Chris Rock. Il motivo? Il comico aveva ironizzato sul nuovo taglio di capelli di Jade Pinkett Smith, moglie di Will Smith, paragonandola alla protagonista di “G I Jane”, interpretata da Demi Moore, rasata a zero. In questo caso, Jade Pinkett Smith ha perso i capelli a causa dell’alopecia. Una battuta di cattivo gusto, alla quale ha fatto seguito una reazione violenta, per la quale lo stesso Will Smith si è scusato. Chris Rock non sporgerà denuncia.

Un “Oscar moment” importante, che passerà sicuramente alla storia. Ma resta qualche dubbio sulla vera natura di quanto accaduto. Alcuni media americani credono sia stata una gag studiata a tavolino. Nel filmato che ritrae l’intera situazione, dalla battuta allo schiaffo, sarebbero state notate, infatti, alcune incongruenze. La prima, fra tutte, è la risata che Will Smith fa durante la battuta del comico sulla moglie, che invece appare infastidita. Successivamente, mentre Will Smith si alza per andare sul palco, Chris Rock sembra quasi invitarlo al ceffone, sporgendosi leggermente in avanti e mettendo le mani dietro la schiena. Dopo lo schiaffo, Will Smith riesce a trattenere a stento le risate, tornando serio solo una volta seduto al suo posto, mentre urla: “tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua cazzo di bocca!“. Per concludere, Chris Rock non si tocca mai il viso, nonostante lo schiaffo subito, nè si scompone o chiede spiegazioni.

Secondo molti, sia la gestualità che l’audio del colpo risultano poco credibili. È più probabile che invece lo schiaffo sia arrivato davvero, ma i due fossero già d’accordo e quindi Will Smith abbia trattenuto la forza del ceffone. La verità probabilmente non la sapremo mai… ma che Will Smith sia un bravo attore, è cosa nota!