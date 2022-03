Liverpool-Inter, Klopp chiama l’arbitro e ferma la partita: i medici dei Reds salvano un tifoso durante un arresto cardiaco

8 Marzo 2022 21:43

Jurgen Klopp ferma Liverpool-Inter chiamando a gran voce l’arbitro: un messaggio dalla Kop, un tifoso dei Reds si sta sentendo male. I medici lo salvano da un arresto cardiaco

Non sembrava il solito Jurgen Klopp ed effettivamente non lo era. Il tecnico tedesco non si stava sbracciando per dare indicazioni ai suoi calciatori, ma per richiamare l’attenzione dell’arbitro per qualcosa di ben più grave. A metà del primo tempo, la partita fra Liverpool e Inter si è interrotta per qualche minuto (da regolamento inglese) a causa di un malore accusato da un tifoso sugli spalti. Il messaggio è circolato velocemente, arrivando probabilmente fino a Klopp che ha chiesto di fermare la partita. I medici dei Reds sono subito corsi verso la mitica curva Kop, intervenendo prontamente per salvare la vita a un tifoso in arresto cardiaco. Fortunatamente, la partita è ripresa poco dopo in tranquillità, il tifoso sta meglio, l’intervento dei sanitari è stato tempestivo e provvidenziale.