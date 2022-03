L’esperto di tattica militare Piero Orteca al Rotary di Reggio Calabria: “la guerra è in Ucraina ma il vero scontro è tra Cina e Usa”

21 Marzo 2022 22:40

Reggio Calabria, Piero Orteca ha spiegato l’origine ed i possibili esiti della guerra in Ucraina

Mentre prosegue l’offensiva russa in terra ucraina che sta causando morte e distruzione con milioni di profughi in fuga, il Rotary Club Stretto di Messina e Reggio Calabria Nord ha organizzato un evento con il dott. Piero Orteca, esperto di tattica militare ed economia dell’Est Europeo. Orteca, con estrema precisione e lucidità, ha spiegato l’origine ed i possibili esiti della scontro tra Russia ed Ucraina. Nel suo intervento, durante la diretta da remoto, l’esperto di economia dell’Est Europeo, analizza: “la Russia, rispetto a quello che si vuol far passare, non è del tutto isolata, perché, al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, l’India, la Cina e gli Emirati Arabi si sono astenuti nel condannare l’attacco in Ucraina, i quali hanno fatto il passo più lungo della gamba, abbindolati dalle promesse dell’Occidente di un’eventuale entrata nella Nato, cosa peraltro smentita a più riprese dai vari capi di Stato”, rimarca Orteca. “La Cina? Sta cercando di sopravanzare gli Usa come grande potenza e credo sia il territorio del Sud Est asiatico il teatro per uno scoppio di un conflitto mondiale. Si combatte in terra ucraina ma il vero scontro è tra queste super potenze per le varie sfere di influenza“, sottolinea.

Orteca su Putin: “dopo la conquista di Crimea ha fatto ciò che ha voluto”

Prosegue senza tentennamenti l’analisi di Piero Orteca: “Putin, dopo l’annessione della Crimea, ha fatto ciò che ha voluto nell’area, nel silenzio più assoluto della Nato e degli Stati Uniti, i quali adottano una politica estera da cialtroni con Biden che è il presidente peggiore della storia. Bisognava intervenire nel 2014 e prevedere le mosse del presidente russo”.

Orteca su Zelesky: “non è così limpido come vuol far passare”

Piero Orteca parla anche del presidente dell’Ucraina: “Zelesky non è cosi limpido, ha pressioni interne che lo spingono a dire un giorno una cosa ed un giorno un’altra. Purtroppo in una guerra quelli che ci vanno di mezzo sono i civili con donne e bambini. Non appena finirà lo scontro non sarà facile ricostruire con una nazione rasa al suolo, toccherà a noi e agli Usa dare una mano”.

Orteca: “l’Italia avrà numerosi contraccolpi dalle sanzioni a Putin”

“Non giudico se le sanzioni a Putin sono giuste o sbagliate, di certo l’Italia, così come gli altri Paesi europei, avrà numerosi contraccolpi da un punto di vista economico”, sottolinea Piero Orteca. “Di certo non siamo una nazione che galoppa e questo conflitto non ci aiuta. Se i russi chiudono i rubinetti del gas non so quanto riusciremo a resistere”, conclude Orteca.