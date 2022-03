Guerra Ucraina, Leonardo DiCaprio dona 10 milioni di dollari all’esercito ucraino

8 Marzo 2022 13:01

Leonardo DiCaprio ha donato 10 milioni di dollari alle forze armate ucraine per resistere all’invasione della Russia

Lo abbiamo visto in grandi film come “Titanic”, “Django Unchained”, “Il grande Gatsby” e “The Wolf of Wall Street“, è uno degli attori più amati di Hollywood, ma in pochi sanno che Leonardo DiCaprio ha origini ucraine. L’attore, premio oscar come miglior attore protagonista nel 2015 con “Revenant”, è nato a Los Angeles, ma nelle sue vene scorre una parte di sangue ucraino da parte materna: la nonna era originaria di Odessa. DiCaprio ha fortemente condannato l’invasione della Russia, come tanti altri colleghi del mondo del cinema, ma non solo a parole. L’attore americano ha deciso di donare 10 milioni di dollari alle forze armate ucraine per sostenere gli sforzi bellici e umanitari nel Paese. Lo riporta “Ukrinform”, l’agenzia di stampa ucraina, citando la “Gsa News”, secondo la quale quella donata dall’attore di “Don’t Look Up” sarebbe somma più cospicua finora donata al Paese sotto attacco.