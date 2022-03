Green Pass, il turismo non può reggere. Colla (Lega): “si proceda con abolizione totale come nel resto d’Europa”

9 Marzo 2022 14:55

Mantenere in vigore il Green Pass significa “compromettere il nostro turismo incentivando i cittadini europei a prenotare le vacanze all’estero e non in Italia”

Netta apertura da parte del Governo italiano nei confronti dell’alleggerimento del Green Pass si legge nelle parole rilasciate questa mattina dai sottosegretari Costa e Sileri. “Costa annuncia dal 1º aprile lo stop del super Green pass per i locali all’aperto. È evidente che, se i numeri rimarranno quelli attuali, si debba procedere all’abolizione totale del certificato come in tutta Europa, altrimenti comprometteremmo il nostro turismo incentivando i cittadini europei a prenotare le vacanze all’estero e non in Italia. È ora di tornare alla normalità e alla vita senza limitazioni”. Lo dichiara il deputato della Lega Jari Colla, componente commissione Attività produttive e Turismo.