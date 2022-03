Le scuse dopo lo schiaffo, Will Smith a Chris Rock: “non ho sopportato l’ironia su Jada, ho sbagliato”

29 Marzo 2022 11:50

Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo: l’attore americano spiega di aver perso la testa dopo la battuta sulla moglie, ma di essersi reso conto di aver sbagliato

Un giorno per smaltire quanto accaduto, raffreddare i bollenti spiriti e porgere le proprie scuse. Will Smith sa di aver sbagliato e lo ammette attraverso i social. L’attore americano, presente alla cerimonia della consegna degli Oscar 2022, ha tirato uno schiaffo al comico Chris Rock che aveva ironizzato sull’alopecia della moglie Jada Pinkett Smith. L’episodio è diventato virale al punto che alcuni media americani hanno messo in dubbio la naturalezza di quanto avvenuto.

Sul proprio profilo Instagram Will Smith ha provato a raffreddare le polemiche rivolgendosi direttamente a Chris Rock per chiedergli perdono: “la violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ero fuori di me e mi ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non rappresentano l’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio, altrimenti, meraviglioso per tutti noi“.