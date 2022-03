“Le promesse della terapia genica nella medicina moderna”: all’Università Magna Graecia di Catanzaro un seminario del Prof. Franco Locatelli

26 Marzo 2022 10:51

Catanzaro: seminario lunedì 28 marzo alle ore 12.00 presso l’Auditorium – Campus Università Magna Graecia

“Le promesse della terapia genica nella medicina moderna”: sarà questo il tema del seminario che si terrà, lunedì 28 marzo, alle ore 12.00, presso l’Auditorium del Campus dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

L’iniziativa scientifica vedrà la partecipazione del Prof. Franco Locatelli, Ordinario di Pediatria presso l’Università di Roma “La Sapienza” e Direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il seminario, organizzato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro con il patrocinio della Regione Calabria, sarà l’occasione per approfondire, grazie alla presenza autorevole del Prof. Franco Locatelli, gli studi portati avanti per quella che rappresenta la terapia del futuro per molte malattie genetiche e oncologiche.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, considerato che nell’Auditorium potranno essere occupati solo metà dei posti disponibili, la partecipazione al seminario è garantita anche in modalità streaming, collegandosi direttamente sul sito istituzionale www.unicz.it.