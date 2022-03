“Le donne che fanno impresa”: l’8 marzo iniziativa a Reggio Calabria

7 Marzo 2022 09:50

L’incontro “Le donne che fanno le Imprese” si svolgerà l’ 8 marzo alle ore 11 presso il salone della CCIAA di Reggio Calabria

In occasione della giornata della donna, le Organizzazioni di categoria Confartigianato, Confcommercio, CNA e Confindustria di Reggio Calabria hanno organizzato un evento per celebrare le donne imprenditrici reggine ed il mondo delle imprese al femminile così importante nella nostra realtà. L’incontro “Le donne che fanno le Imprese” si svolgerà l’ 8 marzo alle ore 11 presso il salone della CCIAA di Reggio Calabria. La consegna dei riconoscimenti alle donne imprenditrici delle diverse categorie avverrà alla presenza dei Presidenti della CCIAA, Confartigianato, Confcommercio, CNA e Confindustria e sarà accompagnata da un momento di confronto con Tilde Minasi – Ass. Poltiche sociali Regione Calabria, Angela Martino – Ass. Politiche di genere Città di Reggio Calabria, Paola Carbone – Consigliera di Parità Città Metropolitana, Irene Calabrò – Ass. Cultura Città di Reggio Calabria, Natina Crea – Segretario generale CCIAA di Reggio Calabria, donne che con il loro appassionato impegno politico ed istituzionale sono di esempio per la collettività. A moderare l’incontro il giornalista Mario Meliadò.