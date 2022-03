Lavori AMAM a Messina: divieti di sosta in alcuni tratti delle vie Nazionale a Ponte Schiavo e Consolare Valeria

25 Marzo 2022 11:38

Messina: l’AMAM effettuerà un intervento di ripristino della condotta fognaria in via Nazionale a Ponte Schiavo

Lunedì 28 e martedì 29, dalle ore 8.30 alle 16.30, l’AMAM effettuerà un intervento di ripristino della condotta fognaria in via Nazionale a Ponte Schiavo a Messina, tra i numeri civici 67 e 43/B, per un tratto di circa 170 metri, dove pertanto saranno vietata la sosta su entrambi i lati ed istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h ed il senso unico alternato di circolazione, regolamentato con la collocazione di segnaletica e/o impianto semaforico mobile e con l’ausilio di movieri.

Lunedì 28, dalle ore 8.30 alle 16.30, saranno eseguiti lavori di manutenzione programmata di un tratto di condotta idrica in via Consolare Valeria, tra il numero civico 11E e via Osvaldo Liberale De Zardo, dove vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare e pedonale e l’accesso a tutte le proprietà laterali insistenti nel tratto di strada interessato dagli interventi.