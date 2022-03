L’attore Pier Maria Cecchini al Cilea di Reggio Calabria: “porto la magia del teatro. E poi un bel piatto di pasta con il peperoncino!” [INTERVISTA]

11 Marzo 2022 17:35

Pier Maria Cecchini a Reggio Calabria per una masterclass di teatro: l’attore è pronto a insegnare ai giovani la magia del mestiere. A lavoro finito, si regalerà un bel piatto di pasta al peperoncino

Un’esperienza unica per capire come riuscire a fare bene il mestiere di attore. Un intenso viaggio all’interno delle tecniche della recitazione, del teatro con un’analisi accurata anche attraverso grandi esempi del cinema con i consigli, gli aneddoti, le dritte di un vero e proprio veterano di questo lavoro, Pier Maria Cecchini docente della masterclass programmata per oggi e domani al Teatro Cilea di Reggio Calabria. L’evento è inserito nel ricco cartellone del Famag (Festival delle Arti della Magna Grecia) ed è organizzato dall’associazione Calabria dietro le quinte APS. Dallo scorso Febbraio sino al 28 Maggio, si alternerà al teatro “Francesco Cilea” e al cine-teatro “Il Metropolitano” un’articolata programmazione dedicata alla Magna Grecia con spettacoli di teatro classico greco, masterClass teatrali, seminari, incontri, performance e campagne dedicate.