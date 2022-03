Reggio Calabria, Granillo “attivo” anche nel weekend, ma non per la Reggina: si giocherà Fc Lamezia-San Luca

4 Marzo 2022 11:09

La partita del girone I di Serie D tra Lamezia Terme e San Luca, di domenica 6 marzo, sarà disputata al Granillo di Reggio Calabria

Dopo le due gare in tre giorni (Reggina-Pisa e Reggina-Vicenza), il Granillo sarà nuovamente “attivo” questo weekend, ma non per gli amaranto. Lo stadio di Via Galileo Galilei, infatti, sarà teatro del match del girone I di Serie D tra FC Lamezia Terme e San Luca, in programma domenica 6 marzo alle ore 14:30. Lo comunica lo stesso club lametino in una nota ufficiale. “Per impossibilità di utilizzo della struttura comunale ‘G. D’Ippolito’ – si legge nella nota – la partita Lamezia Terme-San Luca sarà disputata al Granillo. Si ringrazia la società Reggina 1914 e il comune di Reggio Calabria. Siamo, ancora una volta, delusi per i tanti ostacoli che la nostra città continua a dare al nostro progetto sportivo”.