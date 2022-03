Laganadi, 240 mila euro per la ristrutturazione degli alloggi popolari di Via Fontana

2 Marzo 2022 13:34

E’ pari a 240 mila euro il finanziamento ottenuto per la ristrutturazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in via Fontana nel Comune di Laganadi. Lo si legge in un decreto dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria nell’ambito dei fondi del PNRR. “Quello dell’edilizia residenziale pubblica è un aspetto portante della nostra amministrazione su cui stiamo investendo notevoli forze e risorse”, afferma in una nota il Sindaco di Laganadi Michele Spadaro, soddisfatto, nell’apprendere la notizia che conferma, ancora una volta, la capacità di dialogo e collaborazione che il Comune di Laganadi sta portando avanti nel cooperare con gli altri enti pubblici territoriali. “Le sfide da vincere – dice Spadaro – sono quelle della coesione sociale, della convivenza e della lotta alle marginalità, partendo proprio dalle attenzioni per chi si trova in difficoltà, soprattutto in un periodo di radicale cambiamento, dovuto alla pandemia, che ha creato una forte crisi economica e una grande disparità. Per questo oggi più che mai diventa indispensabile realizzare un gioco di squadra tra tutte le istituzioni, per intercettare le esigenze dei cittadini e sostenere i bisogni nel modo migliore”. Il Sindaco ha quindi concluso ringraziando l’ARTERP del distretto di Reggio Calabria per l’attenzione e l’impegno profuso per la nostra Comunità e la Regione Calabria. “Colgo l’occasione per ringraziare l’opera della Giunta Regionale, in particolare del Presidente Occhiuto che dal suo insediamento si sta impegnando fattivamente nell’ascolto dei Sindaci e dei territori”.