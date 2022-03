Lacrime a Milazzo: è morta la professoressa Melina Impalà

14 Marzo 2022 15:21

La docente 51enne si è spenta a causa di un malore improvviso. Oggi i funerali al Duomo di Milazzo

Sconvolta la comunità di Milazzo. Grave lutto ha colpito il Liceo Impallomeni che si ferma per l’improvvisa morte della prof.ssa Melina Impalà, insegnante di lingue straniere, deceduta la notte scorsa a soli 51 anni per un arresto cardiaco. Nella giornata odierna le lezioni sono state sospese per riunirsi in una assemblea straordinaria e commemorare l’amata decente, stimata dagli studenti da tutti i colleghi. Definita persona calma e paziente, per molti anni aveva lavorato lontana da casa, da poco era riuscita ad ottenere un incarico nella propria città. La preside, Francesca Currò, i professori e gli studenti in una nota hanno voluto ricordare “la gentilezza, il sorriso e la grande professionalità” della docente. L’ultimo saluto oggi pomeriggio, quando alle 15,30 si terranno i funerali presso il Duomo.