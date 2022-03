La scuderia reggina “Piloti per Passione” alla prima gara di coppa Italia a Caltagirone

7 Marzo 2022 14:19

Si è svolta ieri, Domenica 6 Marzo la prima gara di coppa Italia 5^ zona, a Caltagirone. A rappresentare la scuderia reggina Piloti Per Passione è stato Mario Radici

Si è svolta ieri, Domenica 6 Marzo la prima gara di coppa Italia 5^ zona, a Caltagirone. A rappresentare la scuderia reggina Piloti Per Passione è stato Mario Radici, new entry nella scuderia di Sambatello e detentore del titolo del trofeo centro sud 2020 oltre che di numerosi altri titoli accumulati negli scorsi anni. A bordo della sua affidabilissima Renault Clio si è imposto nelle prime due manches di gara mentre nell’ultima è stato ostacolato da una vettura che lo precedeva, ferma sul percorso. Ottimo inizio per il valido pilota siciliano e per la compagine calabrese, mentre fervono i preparativi per la premiazione del campionato sociale e per la stagione agonistica ormai alle porte che riserverà diverse e piacevoli sorprese sul versante organizzativo e su quello riguardante il mercato piloti.