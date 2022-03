La Russia sostituisce McDonald’s con Zio Vanya: il fast food economico con il logo scopiazzato 

17 Marzo 2022 16:05

La Russia ha intenzione di sostituire il McDonald’s con Zio Vanya, un fast food 100% russo con prezzi economici e un logo… molto simile a quello dell’azienda USA

Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, diverse aziende occidentali hanno preferito interrompere i propri rapporti con la Russia. Fra di esse, ha fatto molto discutere la posizione presa da McDonald’s che ha annunciato una chiusura temporanea, seppur senza specificare quando riaprirà i battenti, di tutti i suoi punti vendita in Russia. Sui social sono diventate virali le immagini di tanti cittadini delle principali città in fila fuori dal fast food per gustare l’ultimo hamburger della catena americana. Secondo “Nexta”, agenzia di informazione ucraina ripresa da “Il Messaggero”, la Duma avrebbe deciso di rimpiazzare il marchio statunitense con uno russo. Il nuovo fast food si chiamerebbe Zio Vanja, come il titolo di uno dei più famosi drammi di Anton Checov. Al suo interno i prodotti sarebbero realizzati con materie prime provenienti al 100% dalla Russia e i prezzi sarebbero ben più bassi. Un’alternativa territoriale per far fronte alle sanzioni dell’Occidente. Sui social circola la richiesta di registrazione del marchio il cui logo sembra essere scopiazzato da quello del McDonalds con tanto di font e colori molto simili.