La Russia minaccia anche Finlandia e Svezia: “conseguenze politiche e militari se entrano nella NATO”

12 Marzo 2022 13:22

La Russia minaccia Finlandia e Svezia: la possibile entrata nella NATO delle due nazioni comporterebbe conseguenze politiche e militari

La Russia vuole mantenere inviolata la geografia politica dei propri confini. E se in Ucraina è servita una guerra per “respingere l’avanzata della NATO”, non è detto che la stessa misura possa essere adottata per Finlandia e Svezia. Ma prima, qualche avvertimento mediatico, mirato a dissuadere i due Paesi dall’idea di poter entrare nella NATO. Il direttore del secondo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Sergei Belyayev, ha affermato ai microfoni di “Interfax”: “è ovvio che la loro adesione all’Alleanza, che è in primo luogo un’organizzazione militare, comporterebbe conseguenze politiche e militari che richiederebbero la necessità di rivedere le relazioni con questi Paesi e adottare misure di ritorsione“. Belyayev ha aggiunto che “è troppo presto per parlare della natura specifica di tali misure“, ma guardando l’escalation di violenza che ha portato alla guerra in Ucraina, Finlandia e Svezia non dormono sonni tranquilli.