Guerra in Ucraina, la Russia lascia il Consiglio d’Europa: “azioni sovversive dell’Occidente”

10 Marzo 2022 10:36

Guerra in Ucraina, la Russia lascia il Consiglio d’Europa: lo conferma il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov

Mentre prosegue l’offensiva russa in Ucraina. La Russia lascia il Consiglio d’Europa. Lo rende noto il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, citato dall’agenzia Tass. “Il corso degli eventi è diventato irreversibile – si legge in una nota – e la Russia non ha alcuna intenzione di sopportare le azioni sovversive intraprese dall’Occidente, che spinge per un ordine basato sulle regole e sulla sostituzione del diritto internazionale calpestato dagli Stati Uniti e dai suoi satelliti”.