La Russia accusa gli USA: “il figlio di Biden coinvolto nello sviluppo di armi chimiche in Ucraina”

25 Marzo 2022 15:57

La Russia lancia pesanti accuse agli Stati Uniti: Hunter Biden, figlio del presidente Joe Biden, sarebbe coinvolto nello sviluppo di armi chimiche in Ucraina

Nella guerra delle accuse reciproche, mentre Mosca accarezza l’idea del nucleare e gli Stati Uniti invitano a smetterla con le minacce, la Russia controbatte puntando il dito direttamente contro la famiglia del presidente Biden. Secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Hunter Biden, figlio del presidente americano Joe Biden, sarebbe direttamente “coinvolto nella gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina. Naturalmente, chiederemo delle spiegazioni sul suo possibile coinvolgimento. E non solo noi. Come sapete, la Cina ha gia’ chiesto chiarimenti“. Il nome di Hunter Biden, al momento, risulta inserito nella lista delle personalita’ americane prese di mira dalle contro-sanzioni russe.