La Polizia di Stato ha presentato in anteprima al Cortinametraggio il corto Babbale

24 Marzo 2022 12:46

La Polizia di Stato ha presentato in anteprima alla XVII edizione di Cortinametraggio il corto babbale. Il festival si tiene a Cortina d’Ampezzo dal 20 al 27 marzo. Babbale è un progetto fortemente voluto dagli organizzatori del festival dedicato alla cinematografia breve italiana ed è stato realizzato grazie al contributo della MG Production di Morena Gentile con la regia di Matteo Nicoletta, interpretato da Fabio Fulco, Alessandro D’Ambrosi, Matteo Branciamore e Laura Garofoli, che per l’occasione hanno vestito i panni di alcuni poliziotti impegnati in una missione speciale: ridare il sorriso ad una bambina che ha perso il papà e convincerla a continuare a credere nei sogni. Il tema scelto per il cortometraggio intende esaltare i valori che ispirano l’agire quotidiano degli appartenenti alla grande famiglia dei poliziotti: la sicurezza, la solidarietà, l’amicizia, l’attenzione verso i più fragili. Valori senza tempo che lo short film intende trasmettere attraverso i gesti che i poliziotti mettono in pratica nei confronti della piccola protagonista.