Da Mosca: “la guerra finirà il 9 maggio”. Il messaggio ai soldati russi e il Giorno della Vittoria

25 Marzo 2022 15:47

I soldati di Mosca sarebbero stati informati dai loro superiori che la guerra in Ucraina dovrebbe finire entro il 9 maggio, secondo quanto riporta Sky News

Secondo quanto riporta Sky News, i soldati di Mosca sarebbero stati informati dai loro superiori che la guerra in Ucraina dovrebbe finire entro il 9 maggio. Sky News aggiunge poi che le forze armate ucraine ritengono che sia “in corso un costante lavoro di propaganda tra le forze armate della Federazione Russa” in riferimento alla data in cui la Russia festeggia ogni anno, con una parata militare, il Giorno della Vittoria, la resa dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale a cui contribuì anche l’Armata Rossa. La giornata è proprio quella del 9 maggio (l’8 maggio 1945 fu firmata la resa, in tarda serata, ma a Mosca era appunto il 9).