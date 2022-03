Guerra Ucraina, Kuleba risponde a Putin: “vuole distruggerci? Noi vogliamo vincere la guerra”

29 Marzo 2022 11:21

Dmytro Kuleba risponde a Vladimir Putin: il ministro degli Esteri ucraino afferma la volontà dell’Ucraina di vincere la guerra e liberare i propri territori dagli invasori

“Se Putin ha i suoi piani per ‘distruggere’ l’Ucraina, anche noi abbiamo i nostri, vincere la guerra e liberare i nostri territori“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un discorso tenuto in tv e riportato dall’agenzia “Unian”. Kuleba ha risposto alle dure dichiarazioni di Putin che avrebbe riferito all’oligarca russo Roman Abramovich l’intenzione di eliminare gli ucraini con un perentorio “riferisci loro che li spazzerò via”. “Ricordo che Putin aveva detto che avrebbe catturato Kiev e le città chiave dell’Ucraina in pochi giorni, ma non è avvenuto. Può anche fare i suoi piani, ma noi abbiamo i nostri, piani per la vittoria e la liberazione dei nostri territori“, ha concluso Kuleba.