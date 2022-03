Ucraina, Klaus Davi: “Calabria, Sicilia e Puglia stanno dando lezioni di accoglienza al Nord”

19 Marzo 2022 13:20

“Non hanno le stesse strutture ed ospitalità della Regioni del Nord, si sono fatte in quattro per accogliere profughi ucraini”, ha affermato il noto massmediologo

“Pugliesi, Calabresi, Campani, Siciliani e Lucani stanno dando l’ennesima prova dell’accoglienza derivante da una cultura dell’ospitalità e della civiltà millenarie”. E’ quanto ha affermato Klaus Davi in qualità di ospite a Rainews24, canale all news della Rai. “Pur essendo regioni povere alcune delle quali completamente dimenticate da PNRR le popolazioni locali si sono fatte in quattro per accogliere profughi ucraini senza avere le disponibilità e le strutture dei cittadini del Nord. Il Sud ci sta insegnando che non ci devono essere discriminazioni nell’accoglienza: che un Afghano e un Finlandese o un Ucraino hanno gli stessi diritti. Purtroppo non è sempre così perché qualcuno pensa che invece sia piu’ giusto accogliere i biondi con gli occhi azzurri rispetto ai mori con gli occhi castani”, ha concluso il noto massmediologo, ex candidato sindaco a Reggio Calabria.