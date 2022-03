KFC (Kentucky Fried Chicken) arriva anche in Calabria e crea 35 nuovi posti di lavoro

7 Marzo 2022 12:39

Il primo ristorante della Regione apre a Rende, al Centro Commerciale Metropolis, e crea 35 nuovi posti di lavoro: tutti i dettagli e le info

Il mitico pollo fritto del Colonnello Sanders sbarca in Calabria. Il 10 marzo apre a Rende (Cosenza), presso il Centro Commerciale Metropolis, il primo ristorante KFC – Kentucky Fried Chicken della regione: con questo diventano 11 i ristoranti nel Mezzogiorno e 58 in Italia, distribuiti in 14 regioni. Oltre a consolidare la presenza del marchio nelle regioni del Sud, Rende è anche la prima delle 25 nuove aperture previste da KFC in Italia per il 2022. “Le regioni del Sud sono strategiche per lo sviluppo di KFC fin dal nostro arrivo in Italia nel 2014 – commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia – Siamo orgogliosi di aprire anche in Calabria, creando nuova occupazione e dimostrando ancora una volta la dinamicità e la solidità del sistema KFC. Abbiamo un programma di sviluppo ambizioso per i prossimi anni, nel quale il Mezzogiorno del Paese avrà un ruolo sempre più significativo”.

Il nuovo locale di Rende crea 35 nuovi posti di lavoro ed è inserito nella food court del Centro Commerciale Metropolis, in posizione nevralgica facilmente raggiungibile da tutta la regione. Rende è anche Comune capofila del nuovo Distretto del Cibo delle Terre di Pitagora, a dimostrazione dell’alta vocazione enogastronomica del territorio. Il ristorante KFC di Rende sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30 (le 23 nel fine settimana) e offrirá la possibilità di effettuare ordini “smart” attraverso i chioschi e di utilizzare il servizio clicca e ritira attraverso la APP di KFC Italia.