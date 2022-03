Reggio Calabria, a Roccella sarà un’estate da sogno. La “cartolina” di Jovanotti stupisce Gianni Morandi: “portami lì!” | VIDEO

29 Marzo 2022 23:08

Jovanotti ha dedicato un post a Roccella Ionica, dove il 12 e 13 agosto tornerà il Jova Beach Party, attirando l’attenzione di Gianni Morandi

Roccella Ionica è uno delle spiagge più belle del Sud Italia, nonché tra le più pulite essendosi aggiudicata la bandiera blu. Il mare e la sabbia della costa in provincia di Reggio Calabria hanno stupito anche Gianni Morandi che, commentando la “cartolina” social giornaliera di Jovanotti, scrive: “portami a Roccella Ionica”. Tempestiva e decisa la risposta del cantante: “e me lo chiedi?”. Una bellissima pubblicità per la Calabria e la Riviera dei Gelsomini, pronta ad un’estate da sogno: a Roccella, infatti, tornerà il Jova Beach Party il 12 e 13 agosto! “Nel 2019 fu bellissimo, chi c’era lo sa, io mi ricordo ogni momento di quella festa. Gli amici, gli ospiti, il caldo. il sole, il tramonto mozzafiato, la notte magica, la bella sensazione di essere vivi. Una grande festa. Ci vediamo tra poco”, scrive Jovanotti su Instagram. E’ vero, manca ancora qualche mese, ma l’attesa rende il clima già caldissimo.