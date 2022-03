Italia ripescata ai Mondiali? Il membro italiano Fifa fa chiarezza

31 Marzo 2022 17:57

Evelina Christillin, membro europeo della Fifa, spiega che non si è mai discusso di una possibile eliminazione dell’Iran

“Ieri qui in Qatar abbiamo avuto il consiglio della Fifa e oggi abbiamo fatto il Congresso, con tutte le delegazioni collegate compresa quella iraniana: né ieri né oggi si è parlato di una loro esclusione dal mondiale, non si è fatto nessun riferimento a quanto avvenuto in Iran e comunque se pure fossero stati esclusi al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Evelina Christillin, membro europeo della Fifa, che ha risposto ad una domanda sul possibile ripescaggio della Nazionale Italiana in caso di esclusione dell’Iran. “Insomma, togliamoci dalla mente che l’Italia possa andare al Mondiale – dice ancora Christillin – , è impossibile che la nostra nazionale venga ripescata, è solo un ‘wishful thinking'”.