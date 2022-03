L’illusione Europeo e l’Italia degli allenatori: Mancini non ha colpe, siamo rimasti al 1995 e lo avevamo dimenticato

25 Marzo 2022 14:53

La vittoria dell’Europeo – meritatissima, sia chiaro – ci ha illuso di aver risolto problemi che ci portiamo dietro da anni e anni e che avevamo dimenticato. Merito di Mancini, ma adesso siamo punto e a capo. Il ciclo dell’Italia si è fermato nel 2006, ma ha smesso di produrre qualche anno prima, in concomitanza con la Legge Bosman (1995)

Si dice che in Italia siamo tutti allenatori. Almeno fino a marzo 2020, però. Perché poi siamo diventati tutti virologi e, da un mesetto a questa parte, anche esperti di geopolitica. Da ieri sera, poi, di nuovo allenatori. Anzi, per la precisione, commissari tecnici, selezionatori, dirigenti federali. Parlare il giorno dopo una sconfitta come quella di ieri non è facile. Farlo a caldo (perché ancora brucia, eh) è ancora peggio. Il rischio è di crocifiggere chi, solo questa estate, ci faceva esultare e urlare per le strade, cantando “Notti Magiche” tra clacson e bandiere. E se il “problema” fosse quello? Se il problema fosse aver vinto l’Europeo? Mi spiego meglio. Tutti ci siamo esaltati, divertiti, a veder giocare l’Italia di Mancini. L’Europeo, con tutti gli incastri di episodi positivi, con la fortuna (chi non l’ha avuta, nella storia? All’Italia dell’82 o a quella del 2006 non è di certo mancata…), lo abbiamo vinto con merito, alla fine. E, per la prima volta da oltre 100 anni, lo abbiamo fatto giocando a calcio, dominando, rompendo definitivamente i canoni di un calcio vecchio e superato e di un’Italia tutta catenaccio e contropiede, difesa rognosa e botte. E i meriti sono tutti di chi, proprio oggi, viene condannato e invitato a dimettersi: Roberto Mancini. Lui ha avuto il coraggio di cambiare, di adattarsi al calcio moderno, di lanciare qualche giovane. L’ha fatto da solo, senza paura. E ci ha portato – inaspettatamente – alla vittoria di un competizione che mancava da oltre 50 anni.

Il “problema” di cui sopra? Che la vittoria ci ha illuso di aver risolto il problema, così come il Mondiale 2006 (anche se lì era un “fine ciclo”). Donnarumma, Bastoni, Barella, Chiesa, Locatelli, Pessina (e mettiamoci anche Zaniolo, Scamacca, Tonali e qualche altro, non protagonisti in estate): pensavamo che questo blocco, il blocco del futuro, avesse risolto i nostri problemi. In realtà lo ha fatto anche perché Mancini ha avuto il coraggio di credere in loro. E, probabilmente, perché è riuscito a trasmettere quella voglia di rivalsa perduta. Forse, in fondo, rialzarsi dopo un periodo negativo è più facile, perché dal nulla è più facile ripartire (non dimentichiamo le goleade contro le varie Armenia, Grecia, Repubblica Ceca e compagnia, le ultime due anche più forti di Irlanda del Nord e Macedonia. E non dimentichiamo il record di gare senza sconfitte. Non dimentichiamo il successo in Olanda, quello in Polonia. E non dimentichiamo i tris contro Turchia e Svizzera, sulla scia di una squadra affamata e vogliosa di riemergere). Riconfermarsi, invece, è molto più difficile. E lo si è visto nel match subito successivo alla vittoria di Wembley, un 1-1 contro la Bulgaria (ma sarebbe dovuta finire 10-1…). Lo si è visto nel doppio impegno con la Svizzera e lo si è visto anche ieri. L’intensità è sempre quella, il possesso pure, il dominio di gioco e partita anche. Ma negli ultimi 16 metri… nulla. Mancanza di fame, cattiveria. O, forse, appagamento. Perché riconfermarsi è più difficile che ripartire dal nulla. Mancini (che va assolutamente riconfermato, sempre se abbia stimoli per rimanere) si è fidato del suo blocco vincente, così come avevano fatto Bearzot e Lippi. Risultato? Identico, ahinoi. “Fregato” dall’appagamento di qualcuno…

Ma qui il secondo problema. Anche affidandosi a qualche altro in alcuni ruoli chiave, non che le alternative fossero tutti questi Pirlo, Bobone Vieri, Baggio o Totti. Ed il secondo problema, a conti fatti, è più pericoloso del primo. L’Europeo è stato bello, meritato, conquistato con la fame, ma ha in realtà nascosto i problemi recenti, quelli che ci hanno accompagnato negli ultimi vent’anni. L’Europeo ci ha illuso, come detto, che i problemi fossero stati risolti. Macché! Da Balotelli (anzi, ancora meglio da Luca Toni e Gilardino) in poi, l’unico centravanti negli ultimi anni che è riuscito ad avvicinarsi a standard da Nazionale (ma è sempre mancato il salto di qualità dei grandi) è stato Immobile, con “sprazzi” di Quagliarella. Questo, negli ultimi 10 anni. Poi una sfilza di Destro e Belotti qualunque, “belli” come le ciliegie in primavera.

Il ciclo dell’Italia si è fermato nel 2006, ma ha smesso di produrre qualche anno prima, in concomitanza con la Legge Bosman (1995). Questi i motivi:

L’Italia Under 21, dal 1990 al 2004, in 14 anni, ha vinto l’Europeo ben cinque (5!) volte, tra cui le tre edizioni di fila 1992-1994-1996;

L’Italia Under 21, dal 2004 al 2021, nei successivi 17 anni, non si è ripetuta più, arrivandoci vicina solo nel 2013 (finale persa contro la Spagna);

L’Italia Under 21 attuale è composta da calciatori provenienti perlopiù dalla Serie B e che per giunta giocano anche poco: “di questo passo siamo costretti a chiamare gente dalla C o oriundi”, ha affermato proprio qualche giorno fa il c.t. Nicolato;

I tre punti di cui sopra combaciano con l’anno della Legge Bosman (1995): niente tetto agli stranieri provenienti dall’Ue, da quell’anno. Un processo lungo, fino al 2006 “coperto” dai cicli costruiti negli anni prima ma poi sempre più evidente. A questo aggiungiamo l’aumento degli extracomunitari nelle rose italiane e il decreto crescita;

Sempre riguardo alla Serie A, ecco un dato eloquente (Fonte Wikipedia):

– Nella stagione 1989-90, prima dell’avvento della sentenza, il campionato ospitava 53 stranieri. Il contingente estero rappresentava il 14,09% del totale con prevalenza di argentini (11), brasiliani (10) e tedeschi (6).

– Il campionato 1999-00 faceva registrare 155 stranieri, il 32,49% del totale: essi erano in maggioranza brasiliani (20), argentini (18) e francesi (15).

– Nel 2009-10 si contavano 228 stranieri (computando anche gli oriundi), vale a dire il 41% degli atleti complessivi. Le nazioni più rappresentate erano ancora Argentina (43), Brasile (38) e Francia (16). Più nel dettaglio, l’Inter risultò avere la rosa con meno italiani (5 su 27) mentre la Sampdoria poteva vantare il minor numero di stranieri (4 su 25).

La Nazionale maggiore, negli anni d’oro (dal ’70 al 2000, ininterrottamente), ha costruito i suoi successi sui famosi “ blocchi “: blocco Juventus e blocco Milan, soprattutto (le difese di Trapattoni e Sacchi, la “BBC” – eccezione – di Conte). Ora, l’unico blocco possibile sarebbe il tridente del Sassuolo …

“: blocco Juventus e blocco Milan, soprattutto (le difese di Trapattoni e Sacchi, la “BBC” – eccezione – di Conte). Ora, l’unico blocco possibile sarebbe il … La media dei calciatori italiani nelle formazioni titolari delle 20 squadre di Serie A è di due, tre. Nelle prime quattro in classifica, tutte insieme, “solo” Locatelli, Chiesa, Bernardeschi, Romagnoli, Calabria, Tonali, Di Lorenzo, Bastoni, Barella (escludendo i vari Bonucci, Chiellini, Insigne).

Nelle prime quattro in classifica, tutte insieme, “solo” Locatelli, Chiesa, Bernardeschi, Romagnoli, Calabria, Tonali, Di Lorenzo, Bastoni, Barella (escludendo i vari Bonucci, Chiellini, Insigne). Pensiamo al modello da prendere come esempio: l’ Atalanta. Bilancio in ordine, settore giovanile che è un tesoro da custodire, tanti giovani lanciati con coraggio in prima squadra, mentalità europea (esportata anche nelle Coppe, e non per niente negli ultimi anni è quella che arriva più in fondo, come quest’anno), plusvalenze. Ma lo sapete quanti italiani ha nella squadra titolare? Due: Zappacosta e Pessina.

Bilancio in ordine, settore giovanile che è un tesoro da custodire, tanti giovani lanciati con coraggio in prima squadra, mentalità europea (esportata anche nelle Coppe, e non per niente negli ultimi anni è quella che arriva più in fondo, come quest’anno), plusvalenze. Ma lo sapete quanti italiani ha nella squadra titolare? Due: Zappacosta e Pessina. Mentre nel resto d’Europa demoliscono o ristrutturano stadi già nuovi, in Italia siamo rimasti al 1990, tranne qualche rarissima eccezione. Siamo rimasti a un San Paolo ormai obsoleto. Siamo rimasti, soprattutto, fedeli alle maledettissime lungaggini burocratiche tutte italiane, legate a politici e a partiti che litigano per la demolizione di San Siro, che bisticciano per gli impianti nella capitale, che discutono da anni, mentre negli altri paesi si corre.

già nuovi, in Italia siamo rimasti al 1990, tranne qualche rarissima eccezione. Siamo rimasti a un San Paolo ormai obsoleto. Siamo rimasti, soprattutto, fedeli alle maledettissime lungaggini burocratiche tutte italiane, legate a politici e a partiti che litigano per la demolizione di San Siro, che bisticciano per gli impianti nella capitale, che discutono da anni, mentre negli altri paesi si corre. E’ da ormai qualche anno che si parla di riforme. Che Gravina, Presidente della FIGC, parla di riforme. E anche ieri ha accennato qualcosa. Come sempre, ne parliamo dopo una sconfitta, ma poi tutto si “sgonfia”, col passare dei mesi. Tra un “Optì Poba” susseguito da polemiche c’è anche una visione programmatica sempre e solo nel breve periodo. Basti guardare alla gestione della pandemia o alla ancora più recente vicenda legata all’indipendenza dal gas. Nessuna visione programmatica ampia, che guardi non al futuro prossimo, ma quello più lontano. Una gestione, insomma, che guardi al lungo periodo.

No. L’italiano, da sempre, è abituato ad agire solo quando con le spalle al muro. E adesso? Adesso non cambierà nulla, così come non è cambiato nulla nel 2017. Continueremo ad importare stranieri, a litigare sugli stadi e a lottare per le poltrone. E continueremo a praticare la professione di allenatori, dirigenti federali e commissari tecnici… E’ decisamente più facile e comodo. Per tutti.