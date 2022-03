Italia-Macedonia del Nord si giocherà al 100% di capienza allo stadio Barbera di Palermo: c’è l’ok del ministro Speranza

15 Marzo 2022 10:57

Italia-Macedonia del Nord si giocherà al 100% della capienza dello stadio Barbera di Palermo: una grande spinta per gli azzurri nella prima gara dei Playoff valevoli per i Mondiali

Italia-Macedonia del Nord, partita valevole per i Playoff di qualificazione al Mondiale 2022, si giocherà con il 100% della capienza totale dello stadio Barbera di Palermo. Una grande notizia in vista dell’appuntamento del 24 marzo che vedrà gli azzurri impegnati nella prima di due (si spera) delicate sfide con in palio il pass per volare in Qatar. Dopo la lettera inviata dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è arrivato l’ok del Ministro Speranza: “nulla osta, stante l’attuale situazione epidemiologica e l’importanza dell’evento, ad autorizzare la presenza del pubblico pari alla capienza dello stadio Barbera di Palermo per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo“. Adesso si attende il via libera di Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport del governo Draghi che aveva già garantito il suo assenso.