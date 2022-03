Di Maio, nuova missione alla ricerca di gas: “aumentata partnership con Paesi dell’Africa, obiettivo slegarci dalla Russia”

18 Marzo 2022 13:02

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri italiano, ha in programma un nuovo incontro per definire, con nuovi partner, le strategie di approvvigionamento energetico dell’Italia: l’obiettivo è slegarsi dalla dipendenza dalla Russia

“L’Europa deve rendersi indipendente con urgenza dalle importazioni di gas russo. Come Italia, stiamo rafforzando il piano di sicurezza energetica nazionale. Abbiamo già aumentato la partnership energetica con Algeria, Qatar, Congo e Angola. Nelle prossime ore effettuerò un’altra missione a tale proposito“. È quanto annunciato da Luigi Di Maio, ministro degli Esteri italiano, alla ricerca di nuovi partner che possano fornire gas all’Italia, sempre più decisa a svincolarsi dalla dipendenza dalla Russia, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

“L’Italia e gli Stati Membri dell’UE – ha aggiunto Di Maio – stanno lavorando con urgenza a una strategia energetica europea ed hanno concordato sull’importanza di sostenere l’adozione di misure per ridurre l’impatto sulle nostre economie del rincaro dei prezzi dell’energia“.

In merito alle sanzioni rivolte alla Russia, Di Maio, al termine dell’incontro alla Farnesina con il suo omologo olandese, Wopke Hoekstra, ha dichiarato che l’obiettivo è “colpire con forza sempre maggiore l’economia russa, per costringere Putin a fermare il massacro e condurlo al tavolo delle trattative. In queste settimane, in tutte le sedi delle Istituzioni europee e internazionali, i nostri Paesi hanno dimostrato piena unità nell’adozione di misure a sostegno dell’Ucraina e del suo popolo. Chi contava su una frammentazione di interessi fra i Paesi europei ha evidentemente commesso un grosso errore di valutazione“.