Italexit si sta preparando per la tornata elettorale delle amministrative di Messina

15 Marzo 2022 09:22

Munaò: “nel corso delle prossime settimane, sarà nostra intenzione svolgere dei corsi gratuiti, per quanti vorranno impegnarsi per le prossime elezioni”

“Nel corso delle prossime settimane, sarà nostra intenzione svolgere dei corsi gratuiti, per quanti vorranno impegnarsi per le prossime elezioni, corsi che prevedranno la presenza di un segretario comunale, di un legale amministrativista e di un dirigente di settore. Lo scopo è quello di fornire una preparazione adeguata ai candidati e di incentivarne motivazione ed impegno. È inoltre prevista l’inaugurazione di una sede cittadina alla presenza del Senatore Gianluigi Paragone in data da definire”. E’ quanto scrive in una nota il Coordinatore di Italexit Città Metropolitana, Giuseppe Munaò. “Il partito ha l’ambizione di rappresentare tutti quei cittadini che hanno visto progressivamente calpestati i piú elementari diritti costituzionali dal governo Draghi con la complicità di tutti i partiti presenti in parlamento, compresi quelli che hanno estorto la fiducia ai propri elettori, dimostrando l’imbarazzante volontà di disattendere, punto per punto, il proprio progetto politico. Si avvisa, infine, che sono previsti dei banchetti per l’adesione al partito Italexit nelle giornate di sabato 18, dalle ore 10 alle13 e dalle ore 15 alle 19 e di domenica 19 dalle ore 10 alle 13 presso Piazza Cairoli accanto al bar Santoro. Successive date saranno comunicate in seguito e saranno, in ogni caso, reperibili nei canali social ufficiali del partito: Pagine Fb Italexit con Paragone-Sicilia e Italexit Messina”, conclude la nota.