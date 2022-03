Istanza di arbitrato presentata anche contro il Cosenza Calcio

22 Marzo 2022 11:47

Istanza arbitrale presentata anche nei confronti del Cosenza, da parte del procuratore di Emanuele Ndoj

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla società LL90 Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Luigi Liguori, contro il Cosenza Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato stipulato in data 31 gennaio 2022, con il quale la società calabrese ha dato incarico al suddetto Agente di curare i suoi interessi relativamente al tesseramento del calciatore Emanuele Ndoj“. Questa la nota sul sito del Coni in merito all’istanza arbitrale ricevuta dal Collegio di Garanzia dello Sport e presentata dall’agente di Emanuele Ndoj, Luigi Liguori, nei confronti del Cosenza, sconfitto sabato al Granillo dalla Reggina. E proprio la società amaranto in questi ultimi mesi è stata chiamata in causa da più di un procuratore, l’ultimo quello di Crisetig qualche giorno fa.