Isole ecologiche a Messina: i nuovi orari con aperture anche pomeridiane [INFO e DETTAGLI]

4 Marzo 2022 11:16

Isole ecologiche: Messinaservizi comunica i nuovi orari da lunedì 7 marzo con aperture anche pomeridiane

Messinaservizi Bene comune comunica che a partire dal prossimo lunedì 7 Marzo cambieranno gli orari al pubblico delle isole ecologiche cittadine, con aperture anche il pomeriggio. L’isola ecologica di Pace è l’unica che manterrà gli stessi giorni e orari dal lunedì al sabato, per le utenze commerciali dalle 7 alle 12, e per le utenze domestiche dalle 13 alle 19; l’isola ecologica di Pistunina invece sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 e martedì e sabato anche dalle 13 alle 18; l’isola ecologica di Gravitelli dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 e martedì e sabato anche dalle 13 alle 18; l’isola ecologica di Spartà martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 13 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18; l’isola ecologica di Tremonti il martedì, giovedì, sabato dalle 7 alle 13 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18; l’isola ecologica di Giampilieri martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 13 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18. Per ulteriori informazioni è sempre consultabile il nostro sito www.messinaservizibenecomune.it.