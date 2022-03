Pakistan, missile indiano viola lo spazio aereo: danneggiato un muro vicino a case di civili

10 Marzo 2022 22:56

L’esercito pakistano sostiene che un “missile supersonico” disarmato sia stato lanciato dall’India, così violando lo spazio aereo del Pakistan. L’oggetto è finito nella provincia orientale del Punjab, dove ha danneggiato un muro in una zona residenziale, senza causare vittime

L’esercito pakistano ha affermato nella giornata di oggi che un missile supersonico disarmato è stato lanciato dalla vicina India violando lo spazio aereo del Pakistan e finendo nella provincia orientale del Punjab, danneggiando un muro in una zona residenziale, senza comunque causare vittime. La notizia è riportata da Abc. Il generale maggiore Babar Iftikhar ha alzato la voce per la “evidente violazione” ed ha chiesto spiegazioni al governo indiano. Al momento non ci sono state risposte da New Delhi.

Iftikar ha affermato che il “missile supersonico avrebbe potuto mettere in pericolo i civili e minacciare i voli commerciali. L’aviazione pakistana ha seguito il missile dal suo lancio da una struttura indiana e durante il suo volo durato oltre tre minuti all’interno dello spazio aereo del Pakistan”. Il generale contesta il fatto soprattutto perché “non c’erano installazioni militari sensibili nell’area in cui il missile è atterrato”.

Perché India e Pakistan sono in conflitto

Pakistan e India hanno una storia di aspre relazioni principalmente sulla contesa regione himalayana del Kashmir, che è molto ambita ed rivendicata da entrambi gli Stati nella sua interezza. Quasi immediatamente dopo aver ottenuto l’indipendenza dal dominio britannico nel 1947, ben tre guerre si sono combattute per il possesso del territorio, con l’intervento anche della Cina. Le schermaglie di confine tra India e Pakistan sono riprese nel 2016-2018, consistenti in pesanti scontri a fuoco tra le forze indiane e pakistane attraverso il confine di fatto, noto come la Linea di controllo (LoC), tra il due stati nella regione contesa. Le schermaglie sono iniziate dopo che l’India ha affermato di aver condotto attacchi chirurgici contro le rampe di lancio di militanti nazionalisti all’interno del territorio amministrato dal Pakistan il 29 settembre 2016.

I legami tra di loro sono stati ulteriormente tesi nel 2019 quando l’aviazione pakistana ha abbattuto un aereo da guerra indiano nella sezione del Kashmir amministrata dal Pakistan e ha catturato un pilota in risposta ad un attacco di un aereo indiano, che prendeva di mira i militanti nella città nord-occidentale di Balakot, all’interno del Pakistan.