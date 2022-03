Incitamento all’odio contro Putin: la Russia pronta a bloccare Instagram

11 Marzo 2022 16:38

I pubblici ministeri russi hanno chiesto il blocco dell’accesso a Instagram dopo la notizia sull’allentamento delle politiche di Meta sull’incitamento all’odio relative all’invasione dell’Ucraina

La Russia si sta muovendo per bloccare Instagram dopo che Meta ha affermato preso la decisione di non censurare in alcuni stati la pubblicazione sulla piattaforma dei social media di appelli alla violenza contro Vladimir Putin e i soldati russi coinvolti nell’invasione dell’Ucraina. Roskomnadzor, il regolatore russo dei media, ha così deciso di limitare l’accesso al social network: “sulla base della decisione dell’Ufficio del procuratore generale della Federazione Russa, l’accesso al social network Instagram (di proprietà di Meta Platforms, Inc.) sul territorio della Federazione Russa sarà limitato”, ha sottolineato Roskomnadzor secondo quanto riferisce l’agenzia russa ‘Tass’.