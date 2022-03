25 Marzo 2022 10:36

Incidente stradale a Pentimele, zona nord di Reggio Calabria

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Reggio Calabria, nella zona nord e più precisamente a Pentimele, al PalaCalafiore. Un auto e un motorino si sono scontrati, con il mezzo a due ruote finito a terra, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. Non sembrerebbero essersi registrati, per fortuna, gravi conseguenze.