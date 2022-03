Incidente mortale in Calabria: trattore si ribalta, muore il conducente

24 Marzo 2022 18:08

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio in contrada Zangarona, a Lamezia Terme

Incidente mortale a Lamezia Terme. La squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro (distaccamento di Lamezia Terme) è stata impegnata nel pomeriggio in contrada Zangarona per il ribaltamento di un trattore che ha causato la morte del conducente. L’intervento dei soccorsi è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo agricolo, in attesa che ci sia l’autorizzazione del medico legale per la rimozione della salma. Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza.