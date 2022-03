Pauroso incidente a Mosca: carambola di un veicolo della Polizia che trasportava manifestanti arrestati durante le manifestazioni contro la guerra [VIDEO]

6 Marzo 2022 16:30

Un veicolo della polizia che trasportava manifestanti arrestati durante le manifestazioni contro la guerra in Ucraina ha avuto un incidente in un viale di Mosca

Si susseguono ogni giorno le manifestazioni in Russia contro l’invasione dell’Ucraina. Diverse migliaia di persone si riversano nelle piazze di alcune città russe per protestare contro le scelte di Putin. Numerosi sono gli arresti che il governo sta effettuando nei confronti di coloro che protestano contro il conflitto. come si evince dalla foto in evidenza e dal video in basso un veicolo della polizia che trasportava manifestanti arrestati ha avuto un grave incidente in un viale di Mosca: non è dato a sapere se ci sono stati feriti o morti.