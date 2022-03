Reggio Calabria, la denuncia di Fillea CGIL: “da anni gravi inadeguatezze stradali, basterà il PNRR per risolvere?”

16 Marzo 2022 17:02

Da anni Reggio Calabria e provincia sono vittime di gravi inadeguatezze stradali. La denuncia di Fille CGIL in vista della rinnovata “attenzione” dovuta allo stanziamento dei fondi del PNRR

“Nel 2022, purtroppo, le popolazioni della provincia di Reggio Calabria sono ancora costrette, oltre a vivere un grave e drammatico disagio sociale e una pesante situazione economica, a fare i conti non solo con la mancata realizzazione di grandi e piccole opere infrastrutturali ma anche con le gravi inadeguatezze stradali che causano, quasi quotidianamente, incidenti e a volte anche perdite di giovani vite umane. Pensiamo al decreto legislativo 112 /98 con cui, tra le altre cose, lo Stato ha trasferito alle regioni e agli enti ad esse sottostanti alcune strade non comprese nella rete autostradale e non dichiarate di interesse nazionale.

Per quanto attiene la Regione Calabria questo trasferimento è avvenuto con un verbale del 4 ottobre 2001. Alla provincia di Reggio Calabria (oggi surrogata dalla Città Metropolitana) furono trasferite una decina di Strade Statali, per complessivi 437 chilometri, tra cui la SS111 di Gioia Tauro che, in attuazione al piano di “rientro strade”, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/02/2018 gli è stato riattribuito il requisito di strada di interesse nazionale con trasferimento all’Anas per alcuni tratti di strada. In buona sostanza, a fronte dei 437 km di strade ex statali trasferite all’Anas della provincia di Rc nel 2001, dopo 21 anni solo 41 km (9 %) hanno concluso il percorso.

In 21 anni, e soprattutto negli ultimi 10, purtroppo, non si sono registrati interventi degni di questo nome, ma solo rattoppi, su strade che rivestono importanza strategica non solo per lo sviluppo dell’intera provincia di Reggio, basti pensare alla rilevanza e all’importanza che la Sp1 (ex SS111), prima strada di collegamento tra i due mari, ha per quanto riguarda gli interventi della protezione civile nelle montagne dell’Aspromonte, cosi come la Sp2 (ex SS112), cosi come tutte le altre che, grazie alle loro ramificazioni, permettono di raggiungere alcune zone impervie del nostro complesso territorio provinciale e di salvaguardarlo. Fino al 2011, la Provincia di Reggio, con propri fondi, è riuscita a mantenere, bene o male, il grande ed esteso “patrimonio viario” accresciutosi negli anni ’80 e arrivato all’apice con la sottoscrizione del verbale del 4 ottobre 2001 che ha sancito il trasferimento di alcune Strade Statali dallo stato alla Provincia.

Dal 2012, grazie ad alcuni interventi normativi in tema di finanza pubblica che hanno determinato l’azzeramento delle risorse in capo alle provincie per la gestione delle funzioni fondamentali e quindi anche della gestione delle rete viaria, è iniziato un vero e proprio disastro. Da allora non è più possibile attuare una programmazione basata su risorse certe e la manutenzione stradale è gestita con risorse una tantum grazie a fondi di protezione civile e a decreti ministeriali relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Le condizioni delle strade nella provincia di Reggio Calabria sono veramente al limite dell’inverosimile e come Fillea Cgil Calabria e, soprattutto, come Fillea Cgil Territoriale Reggio Calabria, non crediamo ai miracoli, specialmente se questi eventi, il più delle volte straordinari ed eccezionali, si vogliono far verificare in provincia di Rc. Chiediamo e ci chiediamo: sarà mai possibile far credere alle popolazioni di Reggio Calabria e dell’intera provincia che tutta l’attenzione verso il Sud del Sud stia per arrivare con il PNRR?“. Lo affermano in una nota Simone Celebre (Segretario Generale Fillea CGIL Calabria) ed Endrio Minervino (Segretario Generale Fillea CGIL Territoriale RC).