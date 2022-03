Messina, Cucè e Crimi: “in Sicilia Forza Italia è un partito in salute”

13 Marzo 2022 19:48

Messina, Cucè e Crimi: “i risultati raggiunti dal coordinatore regionale azzurro Gianfranco Miccichè sono sotto agli occhi di tutti”

“I risultati raggiunti dal coordinatore regionale azzurro Gianfranco Miccichè sono sotto agli occhi di tutti”. Così Lino Cucè e Giovanni Crimi del coordinamento cittadino di Messina di Forza Italia. “In Sicilia abbiamo un partito in salute, che guida la coalizione di centrodestra e che giustamente siede con una posizione di forza in tutti i tavoli che dovranno esprimere i prossimi candidati per le elezioni comunali e regionali nell’isola. Basta con i distinguo e con le curiose prese di posizione di alcuni esponenti. Occorre unità per vincere e per rafforzare ulteriormente il nostro movimento in tutti i territori”, conclude la nota.